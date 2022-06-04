2022/06/04 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دعت شاباً تركياً إلى حرق نفسه في وسط مدينة إسطنبول قبل أيام والذي فارق الحياة لاحقاً في حادثةٍ أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما مع إقدام المارة والسياح على التقاط صورٍ مع الشاب قبل أن يقدم على حرق نفسه، عوضاً عن منعه من ذلك.وتلقى الشاب عبدالله جهاد […]

ظهرت المقالة تركي يحرق نفسه وكأنه يقدم عرضاً مسرحياً..



والحادثة تثير لغطا أولاً على ايرث نيوز.

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