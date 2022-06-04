الاطاحة بعنصر بارز في داعش الارهابي بعملية استباقية غربي الانبار

2022/06/04 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، السبت، الاطاحة بعنصر بارز في التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بتواجده في قضاء القائم غربي الانبار “.واضاف […]

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