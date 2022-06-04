دموع على أوراق باردة - منصور الريكان

2022/06/04 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (1)دمعةٌ فوق عيوني قلقهْسقطتْ ناراً بصدري واستفاقتْ ورقهْسطرها الأوّلَ يحكي عن حكاياتِ الغرامْسطرها الآخر يبكي لفراقٍ وخصامْآهِ منها ......



إنّها …………….رتبت أحزانها نزفاً وصادرها الكلامْلغةٌ تجتاحُ وجهي ومرايا من ركامْأشعلت خيطاً من الحزنِ ضبابياً وراحتْ في سلامْتتملى ظلَّ وهمي ورؤايْحرقتنيْ أوصدتنيْ حاصرتنيْوبكتْ فوقَ جدارِ الأمنياتْ آهِ منك ......





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