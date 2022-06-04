التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 16 - طلال الربيعي

2022/06/04 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الخطاب الهستيري ذكرت في الحلقة السابقة ان هدف التحليل النغسي, ليس بكل مدارسه ولكن بالأخص لدى فرويد ولاكان الذي سعى بالعودة الى فرويد, هو تحرير الانسان من صور اللاوعي للسلطة المتجذرة أصلاً في الأسرة.



التحليل النفسي نظرية وممارسة للحياة الشخصية يمكن رؤيتها في مفهومي سنوات تكوين الانسان وخصوصا في طفولته - اللاوعي والجنس.



لم يكن أي من المفهومين جديدا، بالطبع، لكن فرويد أعطاهما معانيا مبتكرة ......





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