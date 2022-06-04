البحث العلمي في كليات الطب – 5 المجلات المفترسة - جواد الديوان

2022/06/04 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان في الحلقة السابقة قدمت تعريفا مبسطا للمجلات المفترسة predatory journals سبب لغط وردود أفعال للأصدقاء في اتصالات ومناقشات.



ويقال ان المجلات المفترسة تهديد عالمي للنشر الطبي، حيث تقبل بحوثا للنشر مع تسديد كلفتها فقط، دون أي فحوصات للنوعية مثل الانتحال plagiarism او الموافقات الأخلاقية ومراجعة الاقران وغيرها.



وتشير الاحصائيات الى ان 5% من الباحثين في العالم نشروا بحوثهم في مجلات مفترسة! ويقال ان هذه ......





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