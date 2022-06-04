2022/06/04 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JugtpWXDnek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل للمحكمة الاتحادية صلاحية الغاء قانون النفط والغاز بالاقليم؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل للمحكمة الاتحادية صلاحية الغاء قانون النفط والغاز بالاقليم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).