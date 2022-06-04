الاتحاد الوطني: مناطق جنوب كركوك معرضة لخطر داعش باستمرار

2022/06/04 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_كركوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس الحاج عادل، اليوم السبت، أن مناطق جنوب كركوك معرضة لخطر داعش باستمرار.

وقال الحاج عادل في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مناطق جنوب كركوك لديها حدود طويلة مع وادي الشاي وتلال حمرين، وتلك المناطق تتواجد بها خلايا تنظيم داعش".

وأضاف أنه "لاحل لمشكلة مناطق كركوك التي تتعرض لخطر داعش، إلا من خلال زيادة مستوى التنسيق بين الجيش والبيشمركة للقضاء على الفراغات الأمنية التي يستغلها عناصر داعش".

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