اليونان.. قتيلان أثناء مطاردة سيارة مسروقة تقل مهاجرين

2022/06/04 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصيب اثنا عشر شخصا آخر كانوا يستقلون سيارة ركاب، لكن أكثر الإصابات خطورة كانت بين الأفراد الذين اختبأوا في صندوق السيارة المسروقة.

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