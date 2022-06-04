إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوة في ديالى

2022/06/04 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوة في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة في ديالى".

وأضاف المصدر أنه "تم استهداف المسعفين والقوات الامنية باسلحة قنص اثناء اخلاء الجرحى"، مشيراً الى "إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة".

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