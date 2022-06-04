مدرب وطني الصالات: مباريات الافتتاح صعبة وكنا الأقرب للفوز

2022/06/04 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعادلَ منتخبنا لكرةِ الصالات أمام نظيره الكويتي بهدفين لكل منهما في المباراةِ التي جرت اليوم السبت في صالةِ نادي النصر الكويتي في مستهل مشواره ضمن الجولةِ الأولى من منافساتِ المجموعةِ الأولى في بطولةِ غرب آسيا.وقالَ مدرب منتخبنا الوطنيّ، الإيراني ناظم الشريعة، عقب نهاية المواجهة: “نعلمُ أن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبةً، […]

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