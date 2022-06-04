2022/06/04 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حراك سياسي قوي يقوم به مقتدى الصدر!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -lH888GsE2o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حراك سياسي قوي يقوم به مقتدى الصدر!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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