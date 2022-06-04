انجلز والداروينية - مالك ابوعليا

2022/06/04 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتبي المقال: كيريل ميخائيلوفيتش زافادسكي*، الكسندر جورجييفسكي بوريسوفيتش**، أناتولي بافلوفيتش موزيلوف***ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمكتب انجلز في 12 كانون الأول عام 1859 مُباشرةً الى ماركس بعد أن نشَرَ داروين كتابه (أصل الأنواع)، يقول: "داروين الذي أقرأ له الآن: رائع!.



لقد تم الآن تحطيم الغائية التي لا تزا ......





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