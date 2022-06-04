2022/06/04 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

من عملية إطلاق النار الدامية في مدرسة بيوفالدي إلى أخرى في مستشفى بأوكلاهوما، تذكّر الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق النار في أمريكا بظاهرة لطالما تنبّهت إليها الشرطة، وهي ارتفاع نسبة جرائم القتل مع ارتفاع الحرارة.

طرح علماء الجريمة لعقود هذا الربط، فيما حددت أبحاث جديدة العلاقة الدقيقة بين درجات الحرارة ونسبة الجرائم.

من جهة، يرى ديفيد هيمينواي، الأستاذ في السياسة الصحية في جامعة هارفرد، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن "من الصعب أن تطلق النار على شخص ما إذا لم يكن هناك آخرون في الجوار"، مشيرًا بذلك إلى سبب انخفاض نسبة الجريمة مع ازدياد سوء الأحوال الجوية.

إطلاق نار في كنيسة أمريكية..



مقتل شخصين وانتحار المنفذ

من جهة أخرى، تُطرح فكرة أن الحرّ في ذاته قد يمهّد لنشوب خلاف.

وفي حين هناك أسباب عدة لتصاعد موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي الأحوال الجوية دورًا متزايد الأهمية في التسبب في ارتكاب الجريمة في عالم يشهد ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة بسبب تغيّر المناخ.

ويلفت هيمينواي إلى أنه لطالما كان مهتمًا بالعلاقة بين الحرّ وارتفاع نسبة الجريمة، نظرًا إلى الفوارق في طِباع سكان شمال الولايات المتحدة وجنوبها، وسكان شمال إيطاليا وجنوبها، وسكان دول شمال أوروبا الاسكندنافية ودول جنوب البحر المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد عمليات إطلاق النار في أمريكا.. ما علاقة الحرارة؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد عمليات إطلاق النار في أمريكا.. ما علاقة الحرارة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).