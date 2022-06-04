وزير التربية يعلن عن إجراءات فورية لـ

2022/06/04 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مبنى الوزارة ضم السادة المديرين العامين للتربية في المحافظات وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الامتحانية الفرعية، بحضور لجنة التربية النيابية؛ لمناقشة أساليب الحماية الواجب اتخاذها في حماية الأسئلة الامتحانية.

وأكد الدليمي خلال الاجتماع "اتخاذ إجراءات فورية لضبط ومحاصرة تسريب الأسئلة، مشدداً على التعامل الصارم مع المتورطين بعملية التسريب التي حدثت قبل أيام واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها المحافظة على سير العملية الامتحانية بإنسيابية ويسر".ووجه الوزير "بإتخاذ آليات جديدة عاجلة في طريقة توزيع الاسئلة الامتحانية في المرحلة المقبلة للحفاظ على مجهود الطالب، الذي لا يمكن المساومة عليه ابداً، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الساندة من الأجهزة الأمنية والوزارات الأخرى لإنجاح العملية الامتحانية".

وأشاد وزير التربية " بالدور الرئيسي الذي صدر عن الجهة التشريعية في البرلمان المتمثلة بلجنة التربية النيابية ومساندتهم الفاعلة لعمل الوزارة في مواجهة مختلف التحديات وبما يحافظ على عملية تنمية الطالب وبناء أسسه العلمية الصحيحة".

وأعرب عن "امتنانه للأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها لتوصلهم إلى خيوط رئيسة في حادثة تسريب الاسئلة، وسيتم مثول المتورطين أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل لارتكابهم هذا الفعل الشنيع، الذي أساء إلى سمعة العملية التعليمية".

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