2022/06/04 | 23:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EBQ4BolHcpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مياه #الأمطار تغمر شوارع العاصمة الكوبية #هافانا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مياه #الأمطار تغمر شوارع العاصمة الكوبية #هافانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).