2022/06/04 | 23:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مياه #الأمطار تغمر شوارع العاصمة الكوبية #هافانا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EBQ4BolHcpM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مياه #الأمطار تغمر شوارع العاصمة الكوبية #هافانا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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