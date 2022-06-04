خاص لإيرث نيوز| دائرة هجرة بابل: عودة سكان “الاسكندرية” بات قريباً وتتطرق لجرف النصر

2022/06/04 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت دائرة الهجرة في بابل اليوم السبت، أن عودة العوائل النازحة من مناطق شمالي المحافظة، خصوصاً منطقة “الاسكندرية” باتت قريباً جداً.وقال مدير الهجرة في بابل حافظ الشجيري، عبر تصريح خص به ايرث نيوز، إن “عودة النازحين الى منطقة الاسكندرية، في طور الموافقات الامنية وقريباً ستعود جميع العوائل التي نزحت إلى داخل المحافظة […]

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