طائرة صغيرة تدخل المجال الجوي المحظور فوق بيت يمضي فيه بايدن عطلته

2022/06/04 | 23:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مؤقتًا من منزل شاطئ ريهوبوث بعد دخول طائرة صغيرة المجال الجوي المحظور، ولا يشكل ذلك تهديدًا للعائلة الأولى.

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