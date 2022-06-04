بشارة سارة لموظفي محافظة الديوانية

2022/06/04 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حرصاً_منه_على_إنصافهم_ومراعاة_لانتظارهم_الذي_دام_طويلاً بسبب توقف توزيع قطع الأراضي السكنية ضمن مركز محافظة الديوانية بقرار مركزي من العاصمة بغداد محافظ الديوانية الإستاذ زهير علي الشعلان يعلن إن الوجبة الجديدة من قطع الأراضي السكنية ستكون لموظفي دوائر الدولة تحديداً من المشمولين والمستحقين وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها ضمن التصميم الأساس الجديد لمحافظة الديوانية #مبيناً إن آلية توزيع قطع […]

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