الإعلام الأمني تعلن ضبط مخزن متنقل لداعش في الأنبار

2022/06/04 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط مخزن متنقل لعصابات داعش الإرهابية في الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية العراقية البطلة حققت إنجازات تستحق التقدير والاحترام واصبح ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة وسط انهيار تام خاصة بعد كشف محاولته البائسة للتخفي".واضافت، انه "بعد أن تمكنت قواتنا الأمنية البطلة ووفقاً لمعلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية،بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، من استهداف عجلة نوع ( لوري) كانت تقل عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، بواسطة طائرات ال F_16 العراقية في قيادة القوة الجوية، شرعت قوة امنية مشتركة بتفتيش المكان المستهدف، وشاهدت عجلة اسقاء كان يستقلها مفرزة عائدة لعناصر داعش الإرهابية متضررة أثر الضربات الجوية مع ثلاثة قتلى من عناصر داعش الارهابي".واشارت الى انه "تم رصد إرهابي قناص بالقرب من العجلة وقام بالرمي على قوة الواجب، حيث تم قتله على أبطال الفرقة المشاة الخامسة، وتبين انه كان يحمل سلاح M16 مع ناظور قناص مركب على السلاح"، موضحة أن "عصابات داعش الإرهابية عملت على تصنيع مخزن متنقل داخل العجلة المستهدفة".وتابعت: ان " القوة المنفذة للواجب ضبطت ما يلي: سلاح متوسط BKC ، بندقية كلاشنكوف عدد (٢) ، بندقية m16 مع ناظور مركب عليها ، قاذفة خفيفة ٤٠ ملم، أشرطة عتاد BKc عدد (٣) ، حزام ناسف عدد (٢) تم تفجيرها موقعياّ ، بالاضافة الى مخزن بندقية M16 عدد ١٤ مملوء زائداً مخزن واحد فارغ ./ ٠٨ باكيت عتاد m16 عدد (٦) مملوء ، كل باكيت يحتوي على ٣٠ أطلاقة، ومخزن بندقية كلاشنكوف فارغ عدد (١٧) بضمنها مخزن واحد مدًّمر وحربة بندقية وعدة تنظيف واحدة ."وتابعت: "وكذلك عدة أسعاف طبية ، كاميرا تسجيل خوذة صغيرة ، رمانة هجومية عدد (٦) ورمانة دفاعية عدد(٤) مع صاعق تم تفجيرها موقعياً، صاروخ قاذفة ضد الاشخاص عدد (٣) ، صاروخ قاذفة ضد الدروع عدد (٤) ، حشوات قاذفة RBG7 عدد (٨) حشوة ، جعبة عتاد عدد وبداخلها اطلاقات متنوعة بندقية وM16 ، فضلا عن جعبة عتاد فارغة عدد (٥) ، مصاحف قرآن عدد (٣) ، محفظة نقود عدد (٣) تحتوي على مبلغ (٢٢٠٠$) و (٩٢٢) ألف دينار عراقي وورقة فئة الف ليرة سوري مع قطعة معدنية فئة خمسة دراهم ( طبعت من قبل الدواعش ) ، لوحة تسجيل أرقام عجلة أسقاء". واضافت: "وايضا جهاز اتصال لاسلكي يدوي عدد (٢) بدون نضائد ، موبايل نوع ( سامسونك ) ، ميموري فلاش ذاكرة، بطاقات تعبئة رصيد عدد (٤) ، شاحن موبايل أحتياط عدد أثنان ، ناظور فردي ذو عدسة واحدة ، مادة سم قاتل ( عينة صغيرة ) ، شعار دواعش مكتوب على قطعة قماش لون أسود توضع على الراس عدد (٢)، ومواد أخرى من بينها مواد متفجرة وملابس "، مؤكدة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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