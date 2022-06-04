2022/06/04 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bc5TgnI_mQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حادثة مروعة في البصرة.. راح ضحيتها شخصان بسبب تلكؤ سيارة الإطفاء!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حادثة مروعة في البصرة.. راح ضحيتها شخصان بسبب تلكؤ سيارة الإطفاء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).