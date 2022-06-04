2022/06/04 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يحثّون على إصلاح النظام التربوي والأمن الوطني يقبض على موظفين إستئناف إمتحانات المتوسطة الأحد المقبل ووعود بضبط إختبارات السادس بغداد – ندى شوكت يستأنف طلبة المرحلة الثالثة المتوسطة امتحاناتهم الوزارية، يوم الأحد المقبل الموافق 12 حزيران الجاري، بعد توقف بسبب تسريب اسئلة درس الرياضيات.وتمنت وزارة التربية التي اعلنت النبأ، النجاح لجميع الطلبة في […]

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