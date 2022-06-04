2022/06/04 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشح رئاسي يضع ثلاثة حلول لفك الإنسداد السياسي بغداد – ابتهال العربي اربيل – فريد حسن دعا المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني، القوى السياسية الى البحث عن مخرج ملائم للانسداد السياسي الراهن، كاشفا في بيان تلقته (الزمان) امس تحت عنوان ارفع رأسك يا عريق، عن ان (المخرج المثالي المرجو الآن، […]

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