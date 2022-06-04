2022/06/04 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء جثة متفحّمة من حريق البصرة وإخماد نيران حقل حنطة بكركوك المحافظات – مراسلو (الزمان) أخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة النيران وانتشلت جثة متفحمة من حريق محال تجارية ، فيما فرضت القوات الامنية طوقاً لحماية ممتلكات واموال اصحاب المبنى.وقال مصدر امس انه (في الساعة الواحدة والنصف من ظهر امس السبت وقع حريق كبير […]

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