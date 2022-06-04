- جريجورى بك - قمة الرقى الفنى والانسانى - منى حلمي

2022/06/04 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي بعد أسبوع بالتحديد فى 12 يونيو 2022 ، يحتفل عاشقات وعشاق الفن السابع ، فى كل مكان ، بالذكرى ال 19 ، لرحيل " جريجورى بك " 5 أبريل 1916 - 12 يونيو 2003 ، واحد لا مثيل له ، فى الوسامة والموهبة والشعبية والتهذيب والأدب والرقى الفنى والانسانى .



كيف الخلاص من تأنيب الضمير ؟.



لم يتعود " قلبى " ، أن يحب ، ولا يسافرالحب الى وطن الورق ..



أن يخفق بالعشق " قلبى " ، كان معناه دائما ، أ ......





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