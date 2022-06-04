السعودية تمنح حجاج 5 دول ميزة

2022/06/04 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت أن هناك 5 دول يتم فيها إنهاء إجراءات الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "وزارة الداخلية أطلقت مبادرة "طريق مكة"، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

والدول الخمس شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.مبادرة طريق مكةوأوضحت الوزارة أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر.

ويتضمن ذلك إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات "الخارجية، الصحة، الحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.واستقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين.عودة حجاج الخارجوأعلنت السعودية، في التاسع من الشهر الماضي، أنها قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.ويحل الحج هذا العام في يوليو/تموز المقبل، حيث اقتصر أداؤه العام الماضي على المقيمين داخل السعودية، جراء تفشي فيروس كورونا.وشهد موسم الحج لعام 2021 مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

كما سبق أن شهد عام 2020 موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، قال الخميس، إن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام، مؤكدًا أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم موسم الحج بشكل مثالي، وأن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

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