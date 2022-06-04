2022/06/05 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة ميتا عن طرح علامة تبويب الجديدة المسماة المكالمات لتطبيق ماسنجر، وتقول الشركة إن علامة التبويب الجديدة تجعل من السهل التواصل مع الأصدقاء والعائلة من خلال التطبيق بنقرة واحدة.وتتاح علامة التبويب الجديدة المكالمات الآن عالميًا عبر نظام التشغيل iOS.بينما يتم طرحها لمستخدمي أندرويد في الأسابيع القليلة المقبلة.وتظهر علامة التبويب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسنجر يحصل على ميزة جديدة تخص المكالمات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسنجر يحصل على ميزة جديدة تخص المكالمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).