التعادل يسود قمة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

2022/06/05 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفرض منتخب ألمانيا التعادل على مضيفه الإيطالي بهدف لمثله، في مستهل مشوارهما بدور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.تقدم الطليان بهدف عبر لورينزو بيليجريني في الدقيقة 70، ليأتي الرد الألماني بعد 3 دقائق فقط من توقيع جوشوا كيميتش.بهذه النتيجة، حل المنتخبان في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد نقطة واحدة، خلف المجر، صاحبة الصدارة بـ3 نقاط.

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