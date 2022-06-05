اندلاع حريق امام منزل محافظ سابق

2022/06/05 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بايل

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق امام منزل محافظ بابل السابق.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في مولدة وسيارة امام منزل محافظ بابل السابق حسن منديل".

وأضاف أن "فريق الادلة الجنائية وصل الى مكان الحريق للتحقيق بالحادث".

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