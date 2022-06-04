2022/06/05 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاث سنوات على تظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة أسقطت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تسعى الجزائر إلى الخروج من أزمتها السياسية عبر مبادرة ترى المعارضة أنها لن تنجح إلا باستجابة السلطات لمطالبها وأبرزها الإفراج عن سجناء الحراك.

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