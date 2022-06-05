السرديات القاتلة في -عصابات نيويورك-: أنساق الاضطهاد والضحية والمنفى - محمود الصباغ

2022/06/05 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ " أيها التاريخ لمَ يقال أن المنقار صُنعَ خصيصاً للإوزة ".



لم أعد أذكر السبب الذي جعل رسام عصر النهضة الإيطالي "بييرو ديلا فرانشيسكا" ( القرن الخامس عشر الميلادي) يقول تلك العبارة التي علقت في ذهني، منذ زمن، من أحد هوامش صفحات الكوميديا الإلهية، كتعقيب من حسن عثمان مترجم الكتاب إلى اللغة العربية.



لكن ما يقصده "ديلا فرانشيسكا"، ولم يفهمه، ربما، مارتن سكورسيزي، مخرج الفيلم، قد تفسره الحكمة القدي ......





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