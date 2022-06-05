اذا كانت الصلاة تبدأ بازعاج الاخرين - محمد رجب التركي

2022/06/05 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رجب_التركي مكبرات الصوت المعلقة فوق المساجد والموجودة بداخلها ليست أكثر من ضجيج دينى عار من أى رصيد وجدانى فضلا عن الفجوة بين ما نراه على السطح وما نحسه فى العمق ..فهذه المكبرات الصوتية جعلت من يستعملها يتصور نفسه الناطق باسم الله لكي يسيطر بصوتة على المتلقين المساكين .الاصوات المتداخلة الصادرة من مكبرات الصوت للمساجد والجوامع ؛ كل منها ينافس الآخر فى علو الصوت اثناء الآذان أو أثناء الصلاة ......





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