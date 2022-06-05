2022/06/05 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن السبت البدء في فتح طرق إلى مدينة تعز التي تفرض عليها الجماعة حصارا خانقا منذ سبع سنوات، مما تسبب في عرقلة مقومات الحياة في المدينة المكتظة بالسكان والخاضعة للحكومة الشرعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. فتح عدة طرق في تعز قبل جولة ثانية من محادثات عمان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن.. فتح عدة طرق في تعز قبل جولة ثانية من محادثات عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).