وفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق حيدر عبد الرزاق

2022/06/05 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعفقدت الكرة العراقية، أحد نجومها السابقين، إثر وفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، متأثرا بالإصابة البليغة بعد الاعتداء الذي طاله قبل أيام من قبل مجهولين في العاصمة بغداد.ويعد الراحل، أحد الأسماء البارزة التي ساهمت في تتويج العراق لأول مرة في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007.كما شارك في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية مع الطلبة، إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخليجية.وعمل حيدر عبد الرزاق بعد اعتزاله في المجال الإداري، وأشرف على فريق الطلبة لعدة مواسم.وعبرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق.

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