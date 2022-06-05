القاتل .. مارلبورو - شريف حتاتة

2022/06/05 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة ---------------------------------------------------اتحدت شركتان دوليتان عملاقتان وأدمجتا عملهما.



13 مليار دولار من إنتاجهما أغلبه لدول العالم الثالث، لن يهنأ فرد واحد بسنت منها، فالإنتاج مخصص لصناعة المرضى، والإيقاع بالأصحاء، وحصد الأرواح .



هذا بينما تتراجع مبيعات التبغ في دول العالم الأول .



يوم 13 يناير سنة 1999 أعلنت " الشركة الأمريكية البريطانية للتبغ " وشركة "روثمانز العالمية " عن ......





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