2022/06/05 | 03:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a2UCncpK-aY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد مصادرة شقته.. طبيب عراقي يفترش ارصفة بغداد بلا مأوى!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد مصادرة شقته.. طبيب عراقي يفترش ارصفة بغداد بلا مأوى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).