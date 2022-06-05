2022/06/05 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تخلوا خطابات وشعارات قوى الإسلام السياسي الشيعي في أيام معارضة النظام السابق من توظيف الآيات القرآنية التي تركز على موضوعة الدولة، ولذلك تستحضر في خطابها السياسي الأدعية الواردة عن المرويات الشيعية، في دعاء الافتتاح "أللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة." وتردد الزعامات السياسية الكردية مظلوميتها التاريخية من الدولة الدكتاتورية الشمولية سياسية الأنظمة القمعية، وترفع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يكرهون الدولة؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يكرهون الدولة؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).