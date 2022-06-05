الأخبار الكاذبة عن سبب انفصال بيكيه وشاكيرا.. ماركا توضح

2022/06/05 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أخبارا كاذبة حول سبب انفصال لاعب برشلونة، جيرارد بيكيه، عن المغنية الكولومبية، شاكيرا، انتشرت بشكل كبير في الساعات الماضية حتى لدى المؤسسات الإعلامية الإخبارية الكبرى.

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