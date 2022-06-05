تأهيل 17 معملاً ومصنعاً في 5 أشهر

2022/06/05 | 04:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

نجحت وزارة الصناعة والمعادن في تأهيل 17 معملا ومصنعاً خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، مؤكدة استمرارها بالسعي لتطوير القطاع الصناعي بجميع تشكيلاته واختصاصاته .

المستشار العلمي لوزارة الصناعة والمعادن، عمار عبد الله حمد قال لـ"الصباح": إنه تم "تأهيل 17 معملا ومصنعا خلال العام الحالي بجهود ذاتية، وتجهيزها بخطوط إنتاجية جديدة، مشيراً إلى عزم الوزارة تطبيق خطة طويلة الأمد خلال المرحلة المقبلة تستهدف هيكلة الشركات الخاصة، فضلا عن الشركات الرابحة من أجل استمرارها وتقديم الدعم لها .

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