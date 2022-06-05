2022/06/05 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قيل وكتب الكثير عن السيرة الذاتية، التي تعدّ أحد الأجناس الأدبية، وفي أدبنا العربي الحديث نماذج كثيرة منها، وأول عنوان يمكن أن يقفز إلى الذهن هو «الأيام» لطه حسين.



وطبيعي أن يكون لشهرة طه حسين دورها في شهرة هذه السيرة بالذات بين تجارب السيرة الذاتية العربية، ولكن أدبنا عرف نماذج أخرى مهمة في كتابة السيرة الذاتية، من أبرزها «رأيت رام الله» لمريد البرغوثي، و«أثقل من رضوى» لرضوى عاشور، و«التجليات» لج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدوارد سعيد في سيرة غيرية - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدوارد سعيد في سيرة غيرية - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).