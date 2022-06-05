كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

2022/06/05 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا واحدا على الأقل في المياه قبالة ساحلها الشرقي هو الأحدث في سلسلة طويلة من اختبارات الأسلحة على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد.

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