نائب الرئيس الأمريكي تثير تفاعلا بضحكها خلال تصريح

2022/06/05 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميلا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال كلمتها بمؤتمر "عمداء المدن" والحديث عن التحديات.

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