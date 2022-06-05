الأردن وسوريا: في البعد الإقليمي لـ

2022/06/05 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حرب المخدرات" تطور جديد في علاقات الأردن مع جارته الشمالية، يلقي بظلال كثيفة على هذه العلاقات، ويبدد الرهانات والآمال التي عقدها البعض على عوائدها على الاقتصاد الأردني المأزوم، وليس مستبعداً أن يقود إلى تداعيات لا تحمد عقباها

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