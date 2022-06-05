عدة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

2022/06/05 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت انفجارات عدة كييف في ساعة مبكرة صباح الأحد، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.

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