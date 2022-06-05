ما هو أفضل لحم في العالم..داخل مزرعة لإنتاج اللحم البقري في الأرجنتين

2022/06/05 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسافر ريتشارد كويست إلى ضواحي بوينس آيرس، حيث يكتشف المذاق اللذيذ للحوم البقر الأرجنتينية في مزرعة "إل أمبو"، على بعد ساعة من العاصمة.يكتشف كويست طريقة مختلفة لإدارة إحدى المزارع، وفقًا للتقاليد الأرجنتينية ويكتشف أيضًا ملذات اللحم البقري الأرجنتيني، من شرائح اللحم إلى الضلوع والنقانق، ويجيب على السؤال المهم: هل هذا أفضل لحم بقري في العالم؟

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