2022/06/05 | 08:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hzG7q-saL88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعترافات مجموعة انتحاريين تابعين لداعش الإرهابي خططوا لتنفيذ عدة تفجيرات في بغداد في نشرة الـ8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعترافات مجموعة انتحاريين تابعين لداعش الإرهابي خططوا لتنفيذ عدة تفجيرات في بغداد في نشرة الـ8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).