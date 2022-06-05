انفجارات عدة تهز كييف.. ومعركة مستعرة في سيفيرودونيتسك

2022/06/05 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات عدة هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما تحاول القوات الأوكرانية “استعادة السيطرة التامة” على مدينة سيفيرودونيتسك.وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليغرام: “انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة.الخدمات تعمل بالفعل في الموقع”.كانت صفارات الإنذار قد دوت في […]

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ومعركة مستعرة في سيفيرودونيتسك أولاً على ايرث نيوز.

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