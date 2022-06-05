العديد من دول أفريقيا تدعم روسيا.. مراسل CNN يقارن الموقف العالمي مع الغربي

2022/06/05 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قارن مراسل شبكة CNN للشؤون الدولية، ديفيد ماكينزي، تفاوت الموقف العالمي والإفريقي بالأخص بالموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية مع تجاوز مدة الغزو الروسي الـ100 يوم.

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