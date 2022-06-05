2022/06/05 | 08:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، الى إعادة النظر في خطاب شبكة

الإعلام العراقي، عاداً إياها بأنها

بات صوتاً "لا يعبر" عن كل العراقيين.

وقال المالكي في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية، "يبقى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو لإعادة النظر في خطاب شبكة الإعلام العراقي: بات صوتاً لا يعبر عن كل العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو لإعادة النظر في خطاب شبكة الإعلام العراقي: بات صوتاً لا يعبر عن كل العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).