إطلاق المركبة الفضائية الصينية المأهولة “Shenzhou-14”

2022/06/05 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بث التلفزيون المركزي الصيني اليوم، إطلاق المركبة الفضائية المأهولة “Shenzhou-14” من مركز جيوتشيوان الفضائي في مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين.وتحمل المركبة على متنها، طاقما مكونا من ثلاثة أفراد، بينهم امرأة، إلى محطة تيانغونغ المدارية.وسيقضي الطاقم المذكور، ستة أشهر في المحطة المدارية.وأقلع الصاروخ الناقل Long March 2F، وفقا للخطة في الساعة […]

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