الانسداد السياسي يبدد آمال الثلاثي بتحقيق الأغلبية والتفرد بالسلطة

2022/06/05 | 08:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعدت اطراف سياسية، حصول التحالف الثلاثي على السلطة وتشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن الاخرين، مؤكدين ان استمرار الانسداد السياسي سيجعل من هذا التحالف يدرك حقيقة عدم قدرته على تشكيل الحكومة والتفرد بالسلطة.وقال النائب السابق جاسم البياتي لـ /ألمعلومة/، ان “هناك انخفاضاً بعدد نواب التحالف الثلاثي وخصوصا ممن هم ضمن تحالف السيادة وكذلك […]

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